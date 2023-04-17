CITY STREET REPAIR WORK TO INCREASE

STREET REPAIR PROJECTS ARE GETTING UNDERWAY ALL OVER THE SIOUX CITY AREA.
CITY ENGINEER GORDON PHAIR SAYS DODGE AVENUE IN MORNINGSIDE IS ALREADY UNDERWAY:
STREETS3 OC………GETTING STARTED. :20
A VARIETY OF OTHER PROJECTS ARE ALSO RAMPING UP:
STREETS4 OC…BOISE STREET. :26
PHAIR SAYS MORE PROJECTS WILL GET UNDERWAY IN THE NEXT MONTH:
STREETS 5 OC………END OF MAY. :21
THAT PROJECT WILL BE DONE IN THREE PHASES OVER TWO OR THREE MONTHS.
A COUPLE OF OTHER PROJECTS ARE HOLDOVERS FROM LAST YEAR:
STREETS6 OC……..THE NEXT MONTH. :11
YOU MAY FIND A COMPLETE LIST OF PROJECTS IN THE NEWS SECTION OF THE CITY’S WEBSITE.