EARTH, WIND & FIRE TO HEADLINE SATURDAY IN THE PARK

THE HEADLINERS FOR SATURDAY IN THE PARK 2023 HAVE BEEN ANNOUNCED.
EARTH, WIND AND FIRE WILL PERFORM ON THE MAIN STAGE ON SATURDAY, JULY 1ST IN GRANDVIEW PARK’S BANDSHELL.
CONCERT PROMOTER DAVE BERNSTEIN SAYS HE’S BEEN AFTER THE LEGENDARY ROCK AND ROLL HALL OF FAME GROUP FOR SOME TIME:
EWF1 OC…….A GOOD GET. :26
THE DUO OF SAMANTHA FISH AND JESSE DAYTON WILL ALSO PERFORM ALONG WITH THE WAR AND TREATY,
WHILE YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH THE ACTS WHO PLAY BEFORE EARTH WIND AND FIRE, BERNSTEIN SAYS THEY ARE GOING TO IMPRESS YOU:
EWF2 OC……..THIS YEAR. :24
RAPPERS ARMANI WHITE AND CAL SCRUBY WILL HEAD THE ACTS ON THE ABE STAGE.
THE HARD ROCK HOTEL & CASINO WILL ONCE AGAIN PRESENT THE FESTIVAL WITH TYSON FOODS AS THE SPONSOR.
Updated 1:40 p.m. 4/12/23