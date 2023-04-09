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PLENTY OF WATER STORAGE AVAILABLE IN SD DAM RESERVOIRS

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Woody Gottburg
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THE U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS IS PREPARING THE BIG RESERVOIRS ON THE MISSOURI RIVER FOR SNOWPACK RUNOFF AND SUMMER OPERATIONS.

AT A PUBLIC MEETING IN BISMARCK NORTH DAKOTA LAST WEEK, MIKE SWENSON OF THE CORPS’ OMAHA OFFICE SAID THE BIG LAKES HAVE PLENTY OF FLOOD STORAGE SPACE AVAILABLE:

DAMS4 OC……RIGHT NOW. :08

SWENSON SAYS HYDRO POWER PRODUCTION FROM THE SIX DAMS IS EXPECTED TO BE BELOW NORMAL AGAIN THIS YEAR;

DAMS5 OC….9.4 BILLION KILOWATT HOURS. :17

SWENSON SAYS THE CORPS IS PLANNING TO RAISE RESERVOIR LEVELS IN TIME FOR THE FISH SPAWN:

DAMS6 OC…….COUPLE OF MONTHS. ;16

THE CORPS HAS INCREASED THE FLOW FROM GAVINS POINT DAM NEAR YANKTON TO JUST OVER TWENTY THOUSAND CUBIC FEET PER SECOND.

Jerry Oster WNAX

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