IOWA LAWMAKERS NOT CLOSE ON PROPERTY TAX PLAN

REPUBLICANS IN THE IOWA HOUSE AND SENATE HAVE YET TO AGREE ON A PROPERTY TAX REDUCTION PLAN AS THE 2023 STATE LEGISLATURE ENTERS ITS 13TH WEEK.
SENATOR DAN DAWSON FROM COUNCIL BLUFFS CHAIRS THE SENATE WAYS AND MEANS COMMITTEE AND HAS SPONSORED THREE DIFFERENT BILLS ON THE SUBJECT.
PROPTAX10 OC……..LOOKING AT ASSESSMENTS.” :09
ASSESSMENTS ARE GOING TO BE AN ISSUE THIS YEAR AND ARE GOING UP BECAUSE THE SALE PRICES OF HOMES AND FARMLAND HAS GONE UP OVER THE PAST FEW YEARS.
SENATE REPUBLICAN LEADER JACK WHITVER SAYS LAWMAKERS ARE DISCUSSING WAYS TO LIMIT HOW MUCH CITY AND COUNTY PROPERTY TAX COLLECTIONS MAY GROW ANNUALLY:
PROPTAX11 OC……THEY NEED TO.” :11
ONE OF DAWSON’S PROPOSALS WOULD CONSOLIDATE MOST LOCAL GOVERNMENT OPERATIONS UNDER ONE GENERAL PROPERTY TAX LEVY, GETTING RID OF SPECIAL LEVIES.
DAWSON CITES THE EXAMPLE OF CIVIC CENTER LEVIES, WHICH HE SAYS WERE BUILT LONG AGO AND THE ONGOING OPERATION OF THOSE FACILITIES SHOULD BE PART OF THE GENERAL CITY OR COUNTY BUDGET.
PROPTAX12 OC……:HOW THEY BUDGET.” :14
SENATOR PAM JOCHUM OF DUBUQUE IS THE TOP DEMOCRAT ON THE SENATE’S TAX POLICY COMMITTEE AND IS OPTIMISTIC REPUBLICANS AND DEMOCRATS CAN FIND COMMON GROUND ON A PROPERTY TAX REDUCTION PLAN.
PROPTAX13 OC……SOMEBODY ELSE.” :21
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS HOUSE AND SENATE REPUBLICANS ARE NOT CLOSE TO AGREEING ON A COMMON APPROACH TO PROPERTY TAX ADJUSTMENTS.