YOUNG AMBASSADOR APPLICATIONS BEING SOUGHT

THE SIOUX CITY MAYOR’S YOUTH COMMISSION IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR ITS YOUNG AMBASSADORS PROGRAM THAT HONORS STUDENTS WHO HAVE DISPLAYED GOOD CHARACTER AND LEADERSHIP INSIDE OR OUT OF THE CLASSROOM.
STUDENTS MUST BE IN 4TH-7TH GRADE DURING THE CURRENT SCHOOL YEAR, ENROLLED IN A SIOUX CITY PUBLIC OR PAROCHIAL SCHOOL.
THEY MUST ALSO RESIDE IN SIOUX CITY BUT MAY ATTEND A SCHOOL OUTSIDE OF SIOUX CITY, OR BE HOME SCHOOLED IN SIOUX CITY.
A NOMINEE WILL BE PROVIDED WITH A YOUNG AMBASSADOR PARENT FORM LINK THAT WILL NEED TO BE COMPLETED.
TO SUBMIT AN APPLICATION, PLEASE GOTOTHE YOUNG AMBASSADOR NOMINATION LINK BELOW AND FILL OUT THE REQUESTED INFORMATION.
https://www.surveymonkey.com/r/SCYA2023
THE NOMINATION DEADLINE IS MAY 1ST.
MORE INFORMATION IS AVAILABLE ONLINE AT SIOUX-CITY.ORG/YOUNGAMBASSADOR OR THE SIOUXLAND CARES WEBSITE.