ORGAN DONOR EFFORTS HONORED IN LOCAL AWARENESS EFFORT

APRIL IS A MONTH DEDICATED TO ORGAN AND TISSUE DONOR AWARENESS AND SIOUX CITY FIRE RESCUE HOSTED A FLAG RAISING AND AWARDS CEREMONY AT STATION FOUR FRIDAY MORNING TO SHOW THE IMPORTANCE OF BEING A DONOR.
JOHN JORGENSEN IS THE DONATION SERVICES COORDINATOR FOR THE IOWA DONOR NETWORK:
ORGANDONOR1 OC…….TISSUE DONORS. :25
MELISSA FOISTER SPOKE ABOUT HER HUSBAND MICHAEL, WHO DIED AT AGE 40 IN SEPTEMBER OF 2020.
ORGANDONOR2 OC………13 STATES. :10
MELISSA HAS HEARD FROM SOME OF THOSE HER HUSBAND HELPED STAY ALIVE FROM HIS ORGAN DONATIONS:
ORGANDONOR3 OC…HAD BEEN GIVEN. :24
PARAMEDIC LIZ FORD ACCEPTED AN AWARD ON BEHALF OF SIOUX CITY FIRE RESCUE’S EFFORTS TO INCREASE AWARENESS OF ORGAN DONATION.
FORD LOST HER HUSBAND SEVERAL YEARS AGO IN A TRAFFIC ACCIDENT:
ORGANDONOR4 OC…………ABOUT THAT. :17
A RAISING OF THE ORGAN DONOR FLAG TOOK PLACE OUTSIDE THE FIRE STATION FOLLOWING THE PRESENTATION.
THERE ARE MORE THAN 600 IOWANS WAITING FOR A TRANSPLANT OR TISSUE DONATION.
YOU MAY REGISTER TO BECOME AN ORGAN DONOR AT IOWA DONOR NETWORK DOT ORG.
Photos by George Lindblade