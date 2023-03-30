REYNOLDS BLASTS TRUMP NEW YORK GRAND JURY INDICTMENT

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS IS BLASTING THE INDICTMENT OF FORMER PRESIDENT DONALD TRUMP BY A NEW YORK GRAND JURY THURSDAY.
REYNOLDS RELEASED A STATEMENT SAYING QUOTE-” THIS SHAM INDICTMENT ONLY SERVES AS A REMINDER TO AMERICANS THAT THERE IS A TWO-TIERED JUSTICE SYSTEM UNDER JOE BIDEN.
WHILE NEW YORK FACES AN OPEN SEASON FOR CRIME, THE MANHATTAN D.A. IS FOCUSED ON ARRESTING A FORMER PRESIDENT.
REYNOLDS ADDED THAT THIS IS WHAT AN ASSAULT ON DEMOCRACY LOOKS LIKE, USING GOVERNMENT POWER TO GO AFTER YOUR POLITICAL OPPONENTS , AND IT’S COMING DIRECTLY FROM THOSE WHO PROCLAIM TO ‘DEFEND’ IT.
SHE ENDED HER STATEMENT SAYING “THIS ISN’T NORMAL, IT ISN’T ‘JUSTICE,’ AND IT’S CERTAINLY NOT WHAT AMERICA STANDS FOR”.
TRUMP’S INDICTMENT IS RELATED TO ALLEGED CHARGES INVOLVING HUSH MONEY PAID TO ADULT FILM STAR STORMY DANIELS.
IT MARKS THE FIRST TIME CRIMINAL CHARGES HAVE BEEN BROUGHT AGAINST A FORMER PRESIDENT.