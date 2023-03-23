MOVILLE MAN FACING CHARGES IN HOSPITAL ASSAULT

A MOVILLE MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES AFTER HE ALLEGEDLY ASSAULTED HOSPITAL STAFF WHO WERE CARING FOR HIM.
SIOUX CITY POLICE WERE DISPATCHED TO MERCYONE AND FOUND 44-YEAR-OLD ALFRED GOMEZ IN A CONFRONTATION WITH MEDICAL STAFF.
POLICE SAY GOMEZ WAS ASSAULTING MEDICAL STAFF BY STABBING THEM WITH A NEEDLE HE HAD REMOVED FROM HIS I-V, THEN BROKE THE IV STAND IN PIECES AND TIED THE PIECES TO HIS WRISTS TO USE AS WEAPONS.
WHEN OFFICERS ASKED GOMEZ TO STAND DOWN, HE BEGAN THROWING OBJECTS AT THEM.
POLICE THEN USED PEPPER SPRAY TO SUBDUE GOMEZ AND TAKE HIM INTO CUSTODY.
GOMEZ SUSTAINED MINOR INJURIES AND WAS TREATED BY MERCY ONE STAFF.
HE WAS TO BE CHARGED WITH MULTIPLE COUNTS OF ASSAULT INCLUDING ASSAULT ON A PEACE OFFICER AND CRIMINAL MISCHIEF.