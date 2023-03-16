Dakota Valley To Host State Gymnastics Meet This Weekend

YOUNG GYMNASTS FROM ALL OVER SOUTH DAKOTA WILL BE COMPETING AT DAKOTA VALLEY HIGH SCHOOL THIS SATURDAY AND SUNDAY IN A STATE TOURNAMENT.
ALISHA DYKSTRA IS WITH V.I.P. GYMNASTICS, WHICH IS HOSTING THE STATE TOURNAMENT FOR THE XCEL BRONZE, SILVER AND LEVEL 3 DIVISIONS:
GYMNAST1 OC…….FOR THE EVENT. :20
DYKSTRA SAYS GYMNASTICS HAS BEEN GROWING IN THIS AREA, AND IT’S THE 5TH YEAR V.I.P. HAS BEEN INVOLVED IN COMPETING:
GYMNAST2 OC…..THE OLYMPICS. :16
DYKSTRA HAS HIGH HOPES FOR HER GYMNASTS:
GYMNAST3 OC…..AT STATE. :15
TICKETS WILL BE AVAILABLE AT THE DOOR AT DAKOTA VALLEY HIGH SCHOOL.
THE SESSIONS RUN FROM 8 A.M. TO 8 P.M. SATURDAY AND 8 A.M. UNTIL 2 P.M. ON SUNDAY.