NEBRASKA K-9 OFFICERS RECEIVE SAFETY VESTS

TEN K-9’S OF THE NEBRASKA STATE PATROL HAVE RECEIVED BULLET AND STAB PROTECTIVE VESTS THANKS TO A CHARITABLE DONATION FROM THE NON-PROFIT ORGANIZATION “VESTED INTEREST IN K9S, INCORPORATED.
THE ORGANIZATION’S MISSION IS TO PROVIDE BULLET AND STAB PROTECTIVE VESTS AND OTHER ASSISTANCE TO DOGS OF LAW ENFORCEMENT AND RELATED AGENCIES THROUGHOUT THE UNITED STATES.
THE BODY ARMOR FOR FOUR-LEGGED K-9 OFFICERS IS U.S. MADE AND CUSTOM FITTED FOR EACH DOG.
THE PROGRAM IS OPEN TO U.S. DOGS THAT ARE AT LEAST 20 MONTHS OLD AND ACTIVELY EMPLOYED AND CERTIFIED WITH LAW ENFORCEMENT OR RELATED AGENCIES.