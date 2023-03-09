MORE CHARGES FILED AGAINST KINGSLEY POLICE CHIEF

MORE CHARGES HAVE BEEN FILED AGAINST THE POLICE CHIEF OF KINGSLEY, IOWA IN AN ONGOING INVESTIGATION INVOLVING STALKING AND MISCONDUCT CHARGES INVOLVING HIS EX-GIRLFRIEND, THE WOMAN’S CURRENT BOYFRIEND AND HIS ROOMMATE.
JAMES DUNN IS NOW FACING 19 TOTAL CHARGES, WITH 14 ADDITIONAL COUNTS FILED AGAINST HIM IN PLYMOUTH COUNTY THIS WEEK,
DUNN IS NOW CHARGED WITH SEVEN FELONY COUNTS OF UNAUTHORIZED DISSEMINATION OF INTELLIGENCE HISTORY DATA , TWO FELONY COUNTS OF STALKING WITH A DANGEROUS WEAPON, SEVEN COUNTS OF UNAUTHORIZED DISSEMINATION OF CRIMINAL HISTORY DATA, WHICH ARE AGGRAVATED MISDEMEANORS AND THREE COUNTS OF NON-FELONIOUS MISCONDUCT IN OFFICE, WHICH ARE SERIOUS MISDEMEANORS.
DUNN WAS PLACED ON ADMINISTRATIVE LEAVE LAST MONTH AFTER HE WAS ORIGINALLY ARRESTED AND CHARGED ON FEBRUARY 15TH.
HIS ARRAIGNMENT IS SET FOR MARCH 20TH IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT.