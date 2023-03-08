IOWA SENATE PASSES TWO GENDER RELATED BILLS

THE IOWA SENATE HAS APPROVED A BILL TO BAN IOWA MEDICAL PROFESSIONALS FROM PROVIDING GENDER TRANSITION PRESCRIPTIONS OR PROCEDURES TO MINORS.
REPUBLICAN SENATOR JEFF EDLER OF SIOUX CENTER IS THE BILL’S SPONSOR.
GENDER9 OC……..MEDICAL INTERVENTION.” :09
EDLER SAYS CHILDREN SHOULD BE ALLOWED TO GROW UP NATURALLY:
GENDER10 OC……WHO THEY BECOME.” :09
SENATE DEMOCRATS VOTED AGAINST THE BILL WITHDEMOCRATIC LEADER ZACH WAHLS OF CORALVILLE CLAIMING IT WOULD OUTLAW CARE THAT PREVENTS SUICIDES.
GENDER11 OC……TO THEIR KID.” :08
TUESDAY NIGHT THE SENATE VOTED TO REQUIRE THAT K-THROUGH-12 STUDENTS USE THE BATHROOM THAT MATCHES THE GENDER ON THEIR BIRTH CERTIFICATE.
SENATOR CHERIELYNN WESTRICH, A REPUBLICAN FROM OTTUMWA, SAYS THE BILL APPLIES TO LOCKER ROOMS AS WELL.
GENDER12 OC……….ENSURES THAT.” :05
SENATOR LIZ BENNETT, A DEMOCRAT FROM CEDAR RAPIDS, SAYS THIS BILL WILL MAKE SCHOOL SCARIER FOR A SMALL GROUP OF KIDS.
GENDER13 OC….BULLY OTHER KIDS. :09
A SIMILAR BILL IS ELIGIBLE FOR DEBATE IN THE IOWA HOUSE.
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