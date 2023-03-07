MARCH IS PROBLEM GAMBLING AWARENESS MONTH

MARCH IS NATIONAL PROBLEM GAMBLING AWARENESS MONTH AND THE IOWA OFFICE OF PROBLEM GAMBLING IS PART OF THE EFFORT TO RAISE AWARENESS OF THE ISSUE.
KARINA BEE LEADS THE IOWA OFFICE AND SAYS THEY HAVE A LIST OF 12 QUESTIONS YOU CAN ASK YOURSELF ABOUT YOUR GAMBLING.
GAMBLE4 OC……..GAMBLING DISORDER” :11
AN EXAMPLE OF A QUESTION ASKS IF YOU HAVE TRIED TO KEEP YOUR FAMILY OR FRIENDS FROM KNOWING HOW MUCH YOU GAMBLED IN THE LAST YEAR.
BEE SAYS THE QUESTIONS CAN ALSO LET YOU KNOW THAT THERE IS SOME IMPACT ON YOUR LIFE FROM GAMBLING.
GAMBLE5 OC……..THEIR GAMBLING” :08
SHE SAYS THE NEXT STEP IS TO SEEK HELP AND LET A PROFESSIONAL DETERMINE A DIAGNOSIS.
THE MOST RECENT SURVEY INDICATES GOOD RECOGNITION BY IOWANS OF WHERE TO GET HELP.
GAMBLE6 OC…. A GREAT NUMBER” :19
YOUR LIFE IOWA IS ANOTHER RESOURCE ALONG WITH BETS OFF WHERE YOU CAN GET HELP. BEE SAYS THEY HAD 15-HUNDRED CONTACTS TO YOUR LIFE IOWA AND BETS OFF IN THE LAST FISCAL YEAR.