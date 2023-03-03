UNPLUG FROM YOUR DIGITAL DEVICE & HAVE A REAL CONVERSATION

FRIDAY IS THE NATIONAL DAY OF UNPLUGGING, WHICH IS A DAY TO DISCONNECT FROM DIGITAL DEVICES.
CHRIS CONLEY OF U.S. CELLULAR OF IOWA AND NEBRASKA SAYS IT SEEMS ODD FOR A WIRELESS COMPANY TO ENCOURAGE PEOPLE TO PUT THEIR PHONES DOWN FOR AWHILE:
UNPLUG1 OC………PHONE SCREENS :17
CONLEY SAYS PEOPLE NEED TO RECONNECT WITH OTHER PEOPLE DIRECTLY:
UNPLUG2 OC…….ACROSS THE BOARD :17
HE SAYS THEY HAVE SOME GOOD IDEAS AVAILABLE ON THEIR WEBSITE:
UNPLUG3 OC……..IN THE MOMENT :21
CONLEY SAYS THEY HOPE PEOPLE TAKE A BREAK TO PUT THEIR DIGITAL DEVICES IN PERSPECTIVE.