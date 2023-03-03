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SC SCHOOL DISTRICT NEEDS BUS DRIVERS

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Woody Gottburg
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THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT IS IN NEED OF BUS DRIVERS.

DISTRICT TRANSPORTATION SUPERVISOR CHRIS WELLENSTEIN SAYS THEY ARE IN NEED OF BOTH FULL TIME AND PART TIME DRIVERS:

SBUS4 OC…..WOULD BE GREAT. :13

THE SHORTAGE IS DUE TO RETIREMENTS, DRIVERS TAKING OTHER JOBS AND A LACK OF RECENT APPLICANTS.

WELLENSTEIN SAYS SOME OF THE ROUTES ARE CURRENTLY BEING COVERED BY OTHER STAFF:

SBUS5 OC……..MORE PERSONNEL. :20

THE PAY FOR FULL TIME DRIVERS IS OVER $20 AN HOUR WITH BENEFITS:

SBUS6 OC…..RETIREMENT FUND. :24:

THE HOURS ARE SPLIT DURING THE SCHOOL DAY TO GET STUDENTS TO AND FROM SCHOOL.

APPLICANTS WILL GO THROUGH A BACKGROUND CHECK AND BE QUALIFIED TO DRIVE:

SBUS7 OC…..DRIVING THE BUS. :27

THE SCHOOL DISTRICT HAS JUST ADDED THREE NEW BUSES AND ALL BUSES ARE EQUIPPED WITH CAMERAS.

ANYONE INTERESTED IN APPLYING SHOULD CONTACT THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.

 

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