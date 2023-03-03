CHANGE OF ADDRESS IMPORTANT FOR VOTER REGISTRATION PROCESS

IOWA SECRETARY OF STATE PAUL PATE SAYS THE ANNUAL NATIONAL CHANGE OF ADDRESS PROCESS IS UNDERWAY TO MAINTAIN THE ACCURACY OF IOWA VOTER REGISTRATION RECORDS.
NOTICES ARE BEING MAILED TO 90,948 REGISTERED VOTERS IN IOWA WHO HAVE FILED A CHANGE OF ADDRESS WITH THE U.S. POSTAL SERVICE DURING THE PAST 12 MONTHS.
DATABASE OC……..REGISTRATION DATABASE. :16
VOTERS THAT RECEIVE THESE CARDS SHOULD FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE RETURN POSTCARD TO VERIFY OR CORRECT THEIR VOTING ADDRESS AND RETURN IT TO THEIR COUNTY AUDITOR’S OFFICE AS SOON AS POSSIBLE.
THE POSTAGE IS PREPAID ON THE CARD.
FILE PHOTO