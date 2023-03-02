HARTINGTON FATAL SHOOTING SUSPECT CHARGED

CHARGES HAVE BEEN FILED AGAINST THE SUSPECT IN A FATAL SHOOTING WEDNESDAY MORNING IN RURAL CEDAR COUNTY, NEAR HARTINGTON, NEBRASKA.
20-YEAR-OLD DAVID PHILLIPS OF KENNER, LOUISIANA IS BEING HELD IN THE CEDAR COUNTY JAIL ON CHARGES OF SECOND DEGREE MURDER, POSSESSION OF A STOLEN FIREARM, AND USE OF A DEADLY WEAPON TO COMMIT A FELONY.
THE NEBRASKA STATE PATROL SAYS THE SHOOTING OCCURRED WHEN PHILLIPS AND AN UNIDENTIFIED CO-WORKER GOT INTO AN ARGUMENT AT A TOWER WORK SITE NEAR THE INTERSECTION OF HIGHWAY 57 AND 885 ROAD, APPROXIMATELY TWO MILES NORTH OF HARTINGTON.
SEVERAL CREW MEMBERS WORKING ON THE TOWER WERE PRESENT AT THE TIME OF THE SHOOTING, AND SOME ATTEMPTED LIFE-SAVING MEASURES ON THE VICTIM AFTER HE WAS SHOT.
THE VICTIM WAS TAKEN TO AVERA SACRED HEART HOSPITAL IN YANKTON WHERE HE DIED FROM HIS INJURIES.
THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE HAS REQUESTED THE NEBRASKA STATE PATROL TO CONDUCT THE HOMICIDE INVESTIGATION.
THE PATROL IS STILL WORKING TO LOCATE FAMILY MEMBERS OF THE VICTIM.