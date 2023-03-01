Home Local News NOEM HOPES SD LEGISLATURE WILL STILL ACT ON GROCERY TAX

NOEM HOPES SD LEGISLATURE WILL STILL ACT ON GROCERY TAX

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Woody Gottburg
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SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM CHALLENGED STATE LAWMAKERS TO BRING BACK HER PROPOSED TAX CUT ON GROCERIES.

THAT BILL WAS KILLED IN COMMITTEE LAST WEEK.

NOEM, IN A SOCIAL MEDIA RELEASE, SAID THE FOOD TAX CUT IS FAIR TO ALL:

FOODTAX6 OC………THEY EAT :17

NOEM SAYS THE TAX CUT MOVING THROUGH THE LEGISLATURE IS A POOR CHOICE:

FOODTAX7 OC…….REDUCTIONS :23

A BILL THAT WOULD DROP THE GENERAL STATE SALES TAX BY THREE TENTHS OF A PERCENT HAS THE SUPPORT OF BOTH HOUSES.

NOEM SAYS HER APPROVAL OF THE BUDGET WILL DEPEND ON LEGISLATORS PASSING THE FOOD TAX CUT:

FOODTAX8 OC……OF THE PEOPLE :21

THE TAX CUT BILL WAS AMENDED IN THE HOUSE TO REMOVE THE SUNSET PROVISION OF 2025.

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