STUB GRAY SHOOTING RANGE TO REOPEN THIS WEEK

WOODBURY COUNTY’S STUB GRAY SHOOTING RANGE AT LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE IS EXPECTED TO OPEN ON WEDNESDAY, MARCH 1ST, AT 9:00 A.M.
THE RANGE WILL THEN BE OPEN DAILY THROUGH DECEMBER 31ST, WEATHER AND SITE CONDITIONS PERMITTING, WITH THE EXCEPTION OF THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS EVE DAY, AND CHRISTMAS DAY.
A DAILY OR ANNUAL USE PERMIT IS REQUIRED TO USE THE RANGE.
DAILY $10 PERMITS CAN BE PURCHASED ONSITE AND $50 INDIVIDUAL OR FAMILY ANNUAL PERMITS CAN BE PURCHASED ONLINE THROUGH THE CONSERVATION BOARD WEBSITE AT WOODBURYPARKS-DOT-ORG.
SHOOTERS ARE ALSO REQUIRED TO REGISTER AT THE CHECK-IN STATION.