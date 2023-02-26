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SUSPECT & VICTIMS IDENTIFIED IN SGT BLUFF FATAL SHOOTING

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Woody Gottburg
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AUTHORITIES HAVE IDENTIFIED THE GUNMAN AND THE VICTIMS IN FRIDAY EVENING’S SHOOTINGS AT 2169 BUCHANAN AVENUE IN RURAL SGT. BLUFF.

WOODBURY COUNTY SHERIFF CHAD SHEEHAN SAYS THE SUSPECT IS 43-YEAR-OLD RAYMOND T. ROGERS OF 7284 OLD LAKEPORT ROAD OF SGT. BLUFF.

SHEEHAN SAYS WHEN DEPUTIES AND SGT. BLUFF POLICE RESPONDED TO A SHOTS FIRED CALL AT THE BUCHANAN AVENUE HOME AROUND 6:45 P.M., THEY LOOKED THROUGH A WINDOW AND SAW ROGERS’ PRONE ON THE FLOOR:

SBLSHOT1 OC……GUNSHOT WOUNDS. :22

SHEEHAN SAYS THOSE VICTIMS WERE THE RESIDENTS OF THE HOME, 40-YEAR-OLD ASHLEY ROGERS AND 50-YEAR-OLD GERELE JONES.

SBLSHOT2 OC………AT THE SCENE. :08

THE SHERIFF SAYS THE SUSPECT, RAYMOND ROGERS, WAS FOUND WITH A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND AND IS THE ONLY SUSPECT IN THE CASE.

HE AND ASHLEY ROGERS HAVE BEEN ESTRANGED FOR AROUND A YEAR.

RAYMOND ROGERS WAS AIR LIFTED TO AN OMAHA HOSPITAL WHERE HE REMAINS IN CRITICAL CONDITION.

THE SHERIFF SAYS THE 12-YEAR-OLD BOY IS THE SON OF JONES, AND WAS ONE OF THE 9-1-1 CALLERS ABOUT THE SHOOTING:

SBLSHOT3 OC………EXHIBITED THAT EVENING. :31

SHEEHAN SAYS IT’S FAIR TO TERM THE CASE AS A MURDER AND ATTEMPTED SUICIDE, BUT ADDED THE CASE REMAINS UNDER INVESTIGATION AND NO CHARGES HAVE BEEN FILED AT THIS TIME.

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