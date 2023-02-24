CHANGES COMING TO SOME CITY TRANSIT BUS ROUTES

STARTING MONDAY, SOME CHANGES ARE COMING TO THREE OF SIOUX CITY AND SOUTH SIOUX CITY’S TRANSIT BUS ROUTES.
RIVERSIDE: SERVICE WILL CHANGE FROM ROSS TO REBECCA STREET TO BETTER SERVE LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL.
THE SECOND CHANGE IS ON THE COUNCIL OAKS ROUTE.
IT WILL BECOME BI-DIRECTIONAL, RUNNING BOTH OUT AND BACK ALONG WEST 4TH STREET AND RIVERSIDE BOULEVARD.
THAT SHOULD IMPROVE TRIP TIMES AND ELIMINATE OVERLAP WITH ROUTE 5 WHICH IS RIVERSIDE ON WEST 19TH STREET.
THE THIRD CHANGE IS ON THE SOUTH SIOUX CITY ROUTE.
IN ORDER TO IMPROVE SCHOOL ACCESS, THE WESTBOUND SERVICE ON 9TH STREET WILL BE REROUTED TO ARBOR DRIVE IN ORDER TO ACCESS HARNEY ELEMENTARY SCHOOL.
THE 33RD STREET TO B STREET SERVICE WILL BE REROUTED TO G STREET NORTH OF 33RD STREET IN ORDER TO ACCESS CARDINAL ELEMENTARY.
QUESTIONS ABOUT FIXED ROUTE SERVICE CAN BEDIRECTED TO THE SIOUX CITY TRANSIT DISPATCH OFFICE AT 712-279-6404.
PARA-TRANSIT SERVICE QUESTIONS CAN BE DIRECTED TO THE SRTS DISPATCH OFFICE 712-279-6919