KINGSLEY POLICE CHIEF ARRESTED BY IOWA DCI

THE POLICE CHIEF OF KINGSLEY, IOWA HAS BEEN ARRESTED BY AGENTS OF THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.
ON MONDAY THE HINTON POLICE DEPARTMENT ASKED THE IOWA DCI TO INVESTIGATE A POTENTIAL CRIMINAL MATTER INVOLVING KINGSLEY POLICE CHIEF, JAMES DUNN.
WEDNESDAY DUNN WAS TAKEN INTO CUSTODY AT HIS RESIDENCE IN KINGSLEY WITHOUT INCIDENT BY AGENTS OF THE IOWA DCI.
DUNN IS CHARGED WITH THREE CLASS D FELONY COUNTS OF FALSELY OBTAINING CRIMINAL INTELLIGENCE DATA, ONE COUNT OF NON-FELONIOUS MISCONDUCT IN OFFICE AND ONE COUNT OF STALKING.
DUNN WAS TRANSPORTED TO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.