KINGSLEY POLICE CHIEF ARRESTED BY IOWA DCI (Update)

THE POLICE CHIEF OF KINGSLEY, IOWA HAS BEEN ARRESTED BY AGENTS OF THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION.
ON MONDAY THE HINTON POLICE DEPARTMENT ASKED THE IOWA DCI TO INVESTIGATE A POTENTIAL CRIMINAL MATTER INVOLVING KINGSLEY POLICE CHIEF, JAMES DUNN.
WEDNESDAY DUNN WAS TAKEN INTO CUSTODY AT HIS RESIDENCE IN KINGSLEY WITHOUT INCIDENT BY AGENTS OF THE IOWA DCI.
DUNN IS CHARGED WITH THREE CLASS D FELONY COUNTS OF FALSELY OBTAINING CRIMINAL INTELLIGENCE DATA, ONE COUNT OF NON-FELONIOUS MISCONDUCT IN OFFICE AND ONE COUNT OF STALKING.
COURT DOCUMENTS STATE THAT DUNN USED LAW ENFORCEMENT TECHNOLOGY WHICH RETURNS CRIMINAL INTELLIGENCE DATA TO QUERY INFORMATION ABOUT HIS EX-GIRLFRIEND, THE WOMAN’S CURRENT BOYFRIEND AND HIS ROOMMATE FOR PERSONAL PURPOSES.
DUNN WAS BOOKED INTO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.
HIS PRELIMINARY HEARING IS SET FOR FEBRUARY 27TH.
Updated 3:15 p.m. 2/16/23