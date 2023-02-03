SELF PLEADS NOT GUILTY TO CHARGES IN FATAL JANUARY SHOOTING

A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH THE FATAL SHOOTING OF HIS GIRLFRIEND ON JANUARY 14TH AT A RESIDENCE ON THE CITY’S NORTHSIDE HAS PLEADED NOT GUILTY.
A WRITTEN PLEA OF NOT GUILTY WAS ENTERED BY THE ATTORNEY FOR 23-YEAR-OLD AUSTYN SELF TO THE CHARGES IN THE CASE.
SELF IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER AND THREE COUNTS OF CHILD ENDANGERMENT IN THE DEATH OF 31-YEAR-OLD SARAH ZOELLE .
ZOELLE DIED FROM A GUNSHOT WOUND TO THE ABDOMEN AFTER BEING SHOT AT HER RESIDENCE AT 3319 NEBRASKA STREET.
SELF REMAINS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.