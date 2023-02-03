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SELF PLEADS NOT GUILTY TO CHARGES IN FATAL JANUARY SHOOTING

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Woody Gottburg
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A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH THE FATAL SHOOTING OF HIS GIRLFRIEND ON JANUARY 14TH AT A RESIDENCE ON THE CITY’S NORTHSIDE HAS PLEADED NOT GUILTY.

A WRITTEN PLEA OF NOT GUILTY WAS ENTERED BY THE ATTORNEY FOR 23-YEAR-OLD AUSTYN SELF TO THE CHARGES IN THE CASE.

SELF IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER AND THREE COUNTS OF CHILD ENDANGERMENT IN THE DEATH OF 31-YEAR-OLD SARAH ZOELLE .

ZOELLE DIED FROM A GUNSHOT WOUND TO THE ABDOMEN AFTER BEING SHOT AT HER RESIDENCE AT 3319 NEBRASKA STREET.

SELF REMAINS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.

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