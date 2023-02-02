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CARLIN SAYS MEDICAL MALPRACTICE DAMAGES SHOULD BE LEFT TO JURY OR JUDGE TO DECIDE

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Woody Gottburg
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THE IOWA SENATE WILL SOON DEBATE SENATE FILE 148, WHICH WOULD SET A ONE MILLION DOLLAR CAP ON NON-ECONOMIC, PAIN AND SUFFERING DAMAGES IN MEDICAL MALPRACTICE LAWSUITS IN THE STATE.

JIM CARLIN IS A LOCAL ATTORNEY WHO HANDLES THOSE TYPES OF CASES.

HE ALSO SERVED SIOUXLAND AS A REPUBLICAN STATE SENATOR AND SAYS HE ISN’T IN AGREEMENT WITH WHAT’S BEING PROPOSED IN DES MOINES:

CARLIN11 OC…….. ARE EXORBITANT. :30

CARLIN ESTIMATES AROUND 350 MEDICAL MALPRACTICE CASES IN IOWA ARE FILED EACH YEAR.

HE SAYS THERE IS OFTEN AN APPEAL PROCESS THAT TAKES PLACE AFTER A JURY OR JUDGE RENDERS A DECISION:

CARLIN12 OC…….. NOT REAL. :19

CARLIN SAYS THE INSURANCE COMPANIES ARE LOBBYING FOR THE CAPS TO LIMIT THEIR LIABILITY IN CASES:

CARLIN13 OC…..PLAINTIFFS LAWYERS. :24

CARLIN SAYS A STUDY SHOWS THAT THE SETTLEMENT COSTS AREN’T AS BIG A BITE AS THE LOBBYISTS WANT YOU TO THINK:

CARLIN14 OC……ASSOCIATED WITH THIS. :20

HE SAYS THE 7TH AMENDMENT OF THE U.S. CONSTITUTION GUARANTEES US THE RIGHT TO A JURY TRIAL.

CARLIN SAYS CAPS ON A JURY’S DECISION TO DECIDE SETTLEMENTS WOULD RESTRICT THAT RIGHT.

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