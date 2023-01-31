WRONGFUL DEATH LAWSUIT FILED AGAINST MERCYONE

THE FAMILY OF A MAN WHO WAS A PATIENT AT SIOUX CITY’S MERCYONE HOSPITAL HAS FILED A WRONGFUL DEATH LAWSUIT ALLEGING MEDICAL NEGLIGENCE AGAINST MERCY.
THE LAWSUIT BY THE FAMILY OF 65-YEAR-OLD MICHAEL DRECKMAN CLAIMS DRECKMAN DIED IN THE INTENSIVE CARE UNIT AT MERCY AFTER HE FLATLINED AND STAFF DID NOT RESPOND FOR OVER FIVE MINUTES.
DRECKMAN HAD BEEN ADMITTED ON SEPTEMBER 10TH OF 2021 FOR ACUTE CORONARY SYNDROME AND UNDERWENT SUCCESSFUL SURGERY FIVE DAYS LATER.
HE WAS RECOVERING IN THE I-C-U AND THE THIRD DAY AFTER SURGERY HIS HEART BEGAN BEATING RAPIDLY.
THE LAWSUIT ALLEGES MERCY STAFF ADMINISTERED AMIODARONE THREE TIMES IN A 3 HOUR 20 MINUTE PERIOD AND ALSO STARTED HIM ON AN INTRAVENOUS DRIP OF THE DRUG WHICH THE LAWSUIT CLAIMS AMOUNTED TO A TOXIC DOSE.
THE LAWSUIT ALLEGES THAT DRECKMAN FLATLINED, AND STAFF DID NOT RESPOND FOR A FULL FIVE MINUTES UNTIL AFTER DRECKMAN’S WIFE AND DAUGHTER WALKED INTO HIS HOSPITAL ROOM AND FOUND HIM UNRESPONSIVE AND SHOUTED FOR HELP.
MERCY HAS ISSUED A STATEMENT TO KSCJ NEWS SAYING QUOTE “SAFETY OF OUR PATIENTS, COLLEAGUES AND COMMUNITIES IS A TOP PRIORITY AT MERCYONE.
WE ARE SADDENED BY THE LOSS OF MR. DRECKMAN AND OUR THOUGHTS AND PRAYERS ARE WITH THE FAMILY DURING THIS TIME.
AS THIS IS AN ACTIVE LEGAL MATTER, WE ARE UNABLE TO PROVIDE FURTHER COMMENT.”
THE CASE WAS FILED TUESDAY MORNING IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.