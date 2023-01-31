IOWA SENATE CONSIDERS SOLAR AG LAND RESTRICTIONS

AN IOWA SENATOR IS PROPOSING NEW RESTRICTIONS FOR COMMERCIALLY OWNED SOLAR INSTALLATIONS PLACED ON FARMLAND IN THE STATE.
SENATE AG COMMITTEE CHAIRMAN DAN ZUMBACH SAYS THE GOAL IS TO ESTABLISH LIMITS ON HOW CLOSE SOLAR ARRAYS MAY BE TO PROPERTY LINES, FARM BUILDINGS AND HOMES.
SOLAR4 OC……….IN ON FARMLAND.” :09
ZUMBACH SAYS IT’S TIME TO SET RULES FOR AN INDUSTRY THAT’S IN ITS INFANCY.
REPRESENTATIVES FOR UTILITY COMPANIES AND DEVELOPERS SAY REQUIRING SOLAR ARRAYS TO BE 12-HUNDRED FEET FROM A RESIDENCE OR LIVESTOCK FACILITY WOULD BE A PROJECT KILLER.
CHRISTOPHER RANTS OF SIOUX CITY IS A LOBBYIST FOR NEXTERA ENERGY, WHICH IS CURRENTLY DEVELOPING TWO SOLAR ARRAYS IN IOWA.
SOLAR5 OC……IT FOR THEM.” :07
RANTS SAYS. THE IOWA FARM BUREAU SUPPORTS SOME RESTRICTIONS. HOWEVER, FARM BUREAU LOBBYIST MATT GRONEWALD (GROAN-WALD) WARNS THE BILL AS CURRENTLY WRITTEN MAY PROHIBIT FARMERS FROM INSTALLING SOLAR PANELS TO GENERATE ELECTRICITY FOR THEIR OPERATIONS.
SOLAR6 OC……….MIGHT ADDRESS THAT.” :07
DUSTIN MILLER, A LOBBYIST FOR THE AMERICAN CLEAN POWER ASSOCIATION, HAS A STRONGER VIEW ABOUT THE PROPOSED RESTRICTIONS
SOLAR7 OC…….TO CURE HERE?” :06
LAST YEAR, ZUMBACH PROPOSED A BAN ON PLACING SOLAR ARRAYS ON LAND RATED AS HIGHLY SUITABLE FOR GROWING CORN AND SOYBEANS.
HE SAYS HE LEARNED THAT APPROACH WOULD HAVE SHIFTED SOLAR DEVELOPMENT TO AREAS OF THE STATE WITH THE LEAST PRODUCTIVE FARMLAND.
File photo
Radio Iowa
…………………….