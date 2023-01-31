IOWA GAMING REVENUE DROPS IN DECEMBER

STATE RACING AND GAMING ADMINISTRATOR, BRIAN OHORILKO SAYS THE AMOUNT OF REVENUE AT THE STATE’S TRADITIONAL CASINOS WENT AGAINST THE RECENT TREND IN DECEMBER.
REV6 OC……DECLINE IN REVENUE” :07
THE GROSS REVENUE IN DECEMBER WAS DOWN BY MORE THAN FIVE MILLION DOLLARS IN IOWA CASINOS.
REV7 OC………KIND OF WATCH” :10
THE DROP IN THE DECEMBER 2022 REVENUE COMES HALFWAY THROUGH THIS NEW FISCAL YEAR, AND OHORILKO SAYS THINGS HAD BEEN HOLDING PRETTY STEADY.
REV8 OC…….YEAR BEFORE” :07
OHORILKO SAYS THE WEATHER CAN HAVE A BIG IMPACT ON CASINOS, ESPECIALLY WHEN THERE’S POOR WEATHER ON FRIDAYS AND THROUGH THE WEEKEND.