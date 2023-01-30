Home Local News HIGH EGG PRICES HAVE MORE PEOPLE THINKING OF RAISING CHICKENS

HIGH EGG PRICES HAVE MORE PEOPLE THINKING OF RAISING CHICKENS

By
Woody Gottburg
-
2
0
SHARE

EGG PRICES HAVE GOTTEN SO HIGH, THAT SOME IOWANS ARE THINKING ABOUT RAISING THEIR OWN CHICKENS.

CHRISTA HARTSOOK IS WITH IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION AND RECOMMENDS WINTER-HEARTY BREEDS THAT LAY BROWN EGGS.:

CHICK1 OC………GET STARTED. :07

ORDINANCES VARY FROM TOWN TO TOWN WITH SOME CITIES ALLOWING CHICKENS, WHILE OTHERS DO NOT.

THERE IS A LOT OF PLANNING TO WORK OUT BEFORE YOU START:

CHICK2 OC……..YOU WILL NEED. :10

HARTSOOK SAYS ASIDE FROM THE EGGS, THERE MAY BE OTHER BENEFITS OF HAVING CHICKENS:

CHICK3 OC……….WATCH THEM. ;06

IN SIOUX CITY, YOU WOULD NEED TO CHECK WITH CITY INSPECTION SERVICES REGARDING A PERMIT BEFORE YOU COULD RAISE CHICKENS IN THE CITY LIMITS.

Radio Iowa contributed

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR