SOUTH SIOUX SNOW EMERGENCY BEGINS AT 5 P.M. FRIDAY

SOUTH SIOUX CITY’S PUBLIC WORKS DEPARTMENT HAS DECLARING A SNOW EMERGENCY STARTING AT 5 P.M. TODAY UNTIL 5 P.M. SATURDAY.
DAKOTA CITY HAS ALSO DECLARED A SNOW EMERGENCY FOR THE SAME TIMEFRAME.
PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES PERMANENTLY MARKED WITH SIGNAGE.
VEHICLES MAY BE TOWED IF PARKED, STALLED, OR STUCK, ON ONE OF THE ROUTES.
ODD/ EVEN PASRKING ON THE OTHER STREETS WILL ALSO BE IN EFFECT.
IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE CITY STREETS.
QUESTIONS CAN BE DIRECTED TO 402-494-8166 (7AM TO 4PM).