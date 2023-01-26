WILL IOWA DEMOCRATS IGNORE NATIONAL PARTY ON CAUCUS?

A GROUP OF NATIONAL DEMOCRATS HAS TAKEN ANOTHER STEP TOWARD EXCLUDING IOWA FROM A GROUP OF FIVE STATES TO HOST THE FIRST VOTING IN THE 2024 PRESIDENTIAL CAMPAIGN.
MO ELLEITHEE, A MEMBER OF THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE’S RULES AND BYLAWS PANEL, SAYS IT SHOWS THE PARTY IS NOT BEING HELD HOSTAGE BY HISTORY.
DEMS5 OC……EVER EVOLVING.” :07
HE AND OTHER NATIONAL DEMOCRATS ARE GIVING PARTY OFFICIALS IN GEORGIA AND NEW HAMPSHIRE MORE TIME TO WORK OUT VOTING DETAILS FOR THEIR PRESIDENTIAL PRIMARIES.
THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE WILL MEET FEBRUARY 4TH TO APPROVE THE NEW LIST OF EARLY STATES AND END THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S FIRST-IN-THE-NATION CAUCUSES. FORMER IOWA CONGRESSMAN DAVE NAGLE OF CEDAR FALLS WAS CHAIRMAN OF THE IOWA DEMOCRATIC PARTY DURING THE 1984 PRESIDENTIAL CAMPAIGN.
NAGLE SAYS IOWA DEMOCRATS SHOULD IGNORE THE NEW RULES.
DEMS6 OC………WHENEVER WE WANT.” :15
IOWA DEMOCRATS CHOOSE A NEW PARTY CHAIR THIS SATURDAY.
RADIO IOWA