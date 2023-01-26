AUTHORITIES INVESTIGATE DEATH OF EMMETSBURG CHILD

THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION HAS STARTED AN INVESTIGATION INTO THE DEATH OF AN EMMETSBURG, IOWA CHILD WHO DIED TUESDAY AT BLANK CHILDREN’S HOSPITAL IN DES MOINES,
PALO ALTO COUNTY EMT’S AND EMMETSBURG POLICE RESPONDED TO 1605 8TH STREET IN EMMETSBURG BACK ON JANUARY 19TH AROUND 1:30 P.M. FOR A 9-1-1 CALL OF AN UNRESPONSIVE CHILD.
RESPONDERS PERFORMED LIFE-SAVING MEASURES BEFORE TRANSPORTING THE CHILD TO THE PALO ALTO COUNTY HOSPITAL.
LATER THAT AFTERNOON, THE CHILD WAS TRANSPORTED TO THE DES MOINES HOSPITAL.
AN AUTOPSY OF THE CHILD WAS CONDUCTED WEDNESDAY AT THE STATE MEDICAL EXAMINER IN ANKENY.
THE INVESTIGATION IS ONGOING.