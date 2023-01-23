OPPORTUNITIES UNLIMITED CELEBRATES REMODEL OF RESIDENTIAL UNIT

OPPORTUNITIES UNLIMITED CELEBRATED THE RENOVATIONS OF ONE OF THEIR MULTI-CLIENT HOMES WITH A RIBBON CUTTING AND DEDICATION MONDAY AFTERNOON ON GLEN OAKS BOULEVARD.
C-E-O JENNIFER MCCABE SAYS IT’S PART OF AN ONGOING PROJECT TO REMODEL THE RESIDENTIAL DWELLINGS FOR THEIR CLIENTS WHO SUFFER FROM BRAIN INJURIES:
MCCABE1 OC………TOP TO FINISH. :17
FOUR INDIVIDUAL CLIENTS LIVE IN EACH OF EIGHT HOMES AND RECEIVE CARE FROM STAFF AND VOLUNTEERS:
MCCABE2 OC…FOR THEIR NEEDS. :15
OPPORTUNITIES UNLIMITED SERVES 37 CLIENTS WHO RECEIVE CARE AT THEIR FACILITIES.
THIS WAS THE THIRD OF THEIR RESIDENTIAL FACILITIES TO BE REMODELED.