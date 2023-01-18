HY-VEE ANNOUNCES POT ROAST RECALL

HY-VEE FOOD STORES ARE VOLUNTARILY RECALLING TWO VARIETIES OF ITS HY-VEE MEALTIME BEEF POT ROAST DINNERS DUE TO THE PRESENCE OF AN UNDECLARED WHEAT ALLERGEN.
THERE HAVE BEEN NO CONFIRMED REPORTS OF ADVERSE REACTIONS DUE TO CONSUMPTION OF THESE PRODUCTS.
HY-VEE WAS MADE AWARE THAT THE GRAVY MIX USED IN THE MEALS, PRODUCED BETWEEN DECEMBER 26TH AND JANUARY 17TH CONTAINS A WHEAT ALLERGEN THAT WAS NOT LISTED ON THE INGREDIENTS LABEL.
THE ENTREES WERE DISTRIBUTED ACROSS HY-VEE’S EIGHT-STATE REGION.
THE MEALS COME IN EITHER A SMALL OR MEDIUM PLASTIC CONTAINER WITH A CLEAR LID AND WERE AVAILABLE FOR PURCHASE BETWEEN DECEMBER 27TH AND JANUARY 17TH.
THEY WERE SOLD FOR $5 AND $10 DOLLARS EACH AND LABLED BEEF POT ROAST DINNER WITH MASHED POTATOES & CORN -11.6 OUNCES AND BEEF POT ROAST DINNER WITH MASHED POTATOES & CARROTS -25.5 OUNCES.
CUSTOMERS WHO PURCHASED THE PRODUCT AND HAVE A WHEAT SENSITIVITY SHOULD DISPOSE OF THE PRODUCT OR RETURN IT TO THEIR LOCAL HY-VEE STORE FOR A FULL REFUND.