SOUTH SIOUX & DAKOTA CITY DECLARE SNOW EMERGENCY

SOUTH SIOUX CITY’S PUBLIC WORKS DEPARTMENT HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY BEGINNING AT 6AM WEDNESDAY THROUGH 6 PM FRIDAY EVENING OF THIS WEEK.
THAT MEANS PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES IN THE CITY.
VEHICLES MAY BE TOWED IF PARKED, STALLED, OR STUCK ON ONE OF THE EMERGENCY ROUTES.
ALL NON-EMERGENCY STREETS WILL UTILIZE THE ODD/EVEN CALENDAR DATE PARKING WHERE ON CALENDAR DAYS LIKE WEDNESDAY THE 18TH, VEHICLES PARK ON THE EVEN ADDRESSED SIDE OF THE STREET AND THE THE ODD SIDE ON THE 19TH.
THE CITY OF DAKOTA CITY ALSO HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY FROM 6 A.M. ON WEDNESDAY UNTIL FRIDAY AT 6 A.M.
A REMINDER THAT IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE CITY STREETS.