COUNTY SUPERVISOR’S WIFE ARRESTED ON VOTER FRAUD CHARGES

THE WIFE OF WOODBURY COUNTY SUPERVISOR JEREMY TAYLOR HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED IN FEDERAL COURT WITH 52 COUNTS OF ALLEGED VOTER FRAUD DURING THE IOWA 2020 PRIMARY AND GENERAL ELECTIONS.
49-YEAR-OLD KIM PHUONG TAYLOR OF SIOUX CITY, MADE HER INITIAL COURT APPEARANCE THURSDAY AND WAS CHARGED BY INDICTMENT WITH 26 COUNTS OF PROVIDING FALSE INFORMATION IN REGISTERING AND VOTING, THREE COUNTS OF FRAUDULENT REGISTRATION, AND 23 COUNTS OF FRAUDULENT VOTING.
IF CONVICTED, SHE FACES A MAXIMUM PENALTY OF FIVE YEARS IN PRISON FOR EACH COUNT.
COURT DOCUMENTS STATE TAYLOR ALLEGEDLY PERPETRATED A SCHEME TO GENERATE VOTES IN THE PRIMARY ELECTION IN JUNE 2020, WHEN HER HUSBAND WAS AN UNSUCCESSFUL CANDIDATE FOR IOWA’S 4TH U.S. CONGRESSIONAL DISTRICT, AND SUBSEQUENTLY IN THE 2020 GENERAL ELECTION, WHEN HER HUSBAND WAS A SUCCESSFUL CANDIDATE FOR WOODBURY COUNTY SUPERVISOR.
MRS. TAYLOR ALLEGEDLY SUBMITTED OR CAUSED OTHERS TO SUBMIT DOZENS OF VOTER REGISTRATIONS, ABSENTEE BALLOT REQUEST FORMS, AND ABSENTEE BALLOTS CONTAINING FALSE INFORMATION.
THE FBI OMAHA FIELD OFFICE AND USPIS DENVER DIVISION ARE INVESTIGATING THE CASE.