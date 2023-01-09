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IOWA ETHANOL SETS PRODUCTION RECORD

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Woody Gottburg
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IOWA ETHANOL PRODUCTION SET A RECORD IN 2022.

THE IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION SAYS PRODUCTION INCREASED TO FOUR-POINT-FIVE BILLION GALLONS, UP FROM THE PREVIOUS RECORD OF 4.4 BILLION GALLONS IN 2021.

OBSERVERS CREDIT FUEL DEMAND RETURNING TO PRE-PANDEMIC LEVELS, IOWA ETHANOL PLANT EFFICIENCIES, AND THE AMPLE LOCAL CORN SUPPLY AS FACTORS IN THE UPWARD TREND.

ASSOCIATION EXECUTIVE DIRECTOR MONTE SHAW SAYS BARRING A RECESSION, THEY EXPECT ETHANOL DEMAND TO GROW EACH YEAR AS IOWA AND OTHER STATES MAKE PROGRESS IN INCREASING ACCESS TO E15, OFTEN MARKETED AS UNLEADED 88.

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