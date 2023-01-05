NINE JUVENILES CHARGED IN SIOUX CITY CRIME SPREE

SIOUX CITY POLICE HAVE ARRESTED SEVERAL JUVENILE SUSPECTS CHARGED IN AN ONGOING SERIES OF CRIMES IN THE METRO AREA OVER THE PAST 7 WEEKS,
POLICE HAVE INVESTIGATED NUMEROUS BURGLARIES THAT HAVE OCCURRED TO GAS STATIONS, VAPE SHOPS AND TO A GUN SHOP.
TODAY (THURSDAY) TWO JUVENILE MALES, BOTH 14 YEARS OLD, WERE ARRESTED AFTER FLEEING FROM A STOLEN VEHICLE.
THOSE TWO MALES HAVE BEEN CHARGED WITH BURGLARIES TO AMERICAN BROTHERS IN ARMS, CHASING CLOUDS VAPE, KURE VAPE, BACON CREEK GENERAL STORE, SELECT MART, ALONG WITH CHARGES FOR OPERATING STOLEN VEHICLES.
TWO JUVENILE FEMALES, AGES 13 AND 14, HAVE BEEN CHARGED WITH THE BURGLARY AT SARGES MINI MART AT 2329 W. 2ND STREET THAT OCCURRED ON JANUARY 4TH.
FIVE JUVENILE MALES BETWEEN THE AGES OF 12 AND 15 HAVE BEEN CHARGED IN CONNECTION TO BURGLARIES AT THE BREW AT 2026 RIVERSIDE BLVD, THAT OCCURRED ON NOVEMBER 26TH AND DECEMBER 2ND.
THE INVESTIGATION IS CONTINUING, AND CRIMINAL CHARGES WILL BE FILED AGAINST SEVERAL OTHERS WHO WERE INVOLVED IN THIS STRING OF BURGLARIES.