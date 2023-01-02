SOUTH SIOUX DECLARES SNOW EMERGENCY

THE CITY OF SOUTH SIOUX CITY HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY STARTING AT NOON TODAY (JANUARY 2ND).UNTIL FURTHER NOTICE.
THAT MEANS PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES.IN SOUTH SIOUX CITY MARKED WITH SIGNAGE.
VEHICLES MAY BE TOWED IF PARKED, STALLED, OR STUCK, ON ONE OF THE ROUTES.
ALL NON-EMERGENCY ROUTE STREETS WILL UTILIZE THE ALTERNATE ODD/EVEN DAY PARKING REQUIREMENT.
TODAY IS JANUARY 2ND SO YOU PARK ON THE EVEN SIDE OF THE STREET.
IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE CITY STREETS.