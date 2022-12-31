IOWA WOMAN COULD BE NEW YEAR MILLIONAIRE

AN IOWA WOMAN WAS CHOSEN FOR A SPECIAL ONE MILLION DOLLAR POWERBALL DRAWING DURING A-B-C’S BROADCAST OF “DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN’ EVE” FROM TIMES SQUARE.
CHRIS MANUEL OF SWAN, IOWA SAYS SHE’S HEARD FROM NEARLY EVERYONE IN HER MARION COUNTY COMMUNITY OF 76 PEOPLE ABOUT HER SELECTION FOR THE DRAWING, AND SHE EXPECTS THEM TO BE WATCHING.
EACH OF THIS YEAR’S FINALISTS RECEIVES AN EXCLUSIVE TRIP FOR TWO TO NEW YORK VALUED AT MORE THAN 28-THOUSAND DOLLARS.
SHE AND HER HUSBAND RANDY WILL BE THERE.
POWERBALL’S FIRST MILLIONAIRE OF THE YEAR WILL BE ANNOUNCED LIVE ON THE NATIONAL BROADCAST AT 11 P-M IOWA TIME.