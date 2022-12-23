STRANDED NEBRASKA STORM VICTIMS RESCUED BY SNOWMOBILES

TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL HAVE RESPONDED TO MORE THAN 500 WEATHER-RELATED INCIDENTS DURING THIS WEEK’S WINTER STORM AND COLD TEMPERATURES.
NEBRASKA TROOPERS PERFORMED 306 MOTORIST ASSISTS STATEWIDE ON THURSDAY, IN ADDITION TO 211 STATEWIDE ON WEDNESDAY.
IN MANY CASES, TROOPERS HAVE USED THEIR PATROL VEHICLES TO TRANSPORT STRANDED MOTORISTS TO SAFETY AND OUT OF THE COLD.
MOST OF THOSE SITUATIONS HAVE BEEN ALONG INTERSTATE 80 OR OTHER HIGHLY TRAVELED ROADWAYS.
ONE RESCUE OCCURRED THURSDAY EVENING IN RURAL DAWES COUNTY, WHEN STATE DISPATCHERS RECEIVED A REPORT OF TWO MOTORISTS STRANDED ON A COUNTY ROAD NEAR THE SOUTH DAKOTA BORDER.
AFTER MULTIPLE UNSUCCESSFUL ATTEMPTS TO REACH THE MOTORISTS USING TRACK VEHICLES AND PLOWS, MEMBERS OF THE OGLALA SIOUX TRIBE SEARCH AND RESCUE WERE ABLE TO REACH THE STRANDED MOTORISTS AND TRANSPORT THEM TO SAFETY USING SNOWMOBILES.
ANY MOTORIST WHO BECOMES STRANDED SHOULD STAY IN THEIR VEHICLE AND CALL FOR HELP.
THE NEBRASKA STATE PATROL HIGHWAY HELPLINE IS AVAILABLE 24 HOURS PER DAY BY CALLING *55.
HAVE A FULL TANK OF GAS AND WINTER SURVIVAL KIT IN YOUR VEHICLE IF YOU ARE HEADING OUT.
Photo by Neb DOT