JOHNSON SAYS WEST MUST KEEP SUPPORTING UKRAINE

UKRAINIAN PRESIDENT VOLODYMR ZELENSKYY SPOKE TO A JOINT SESSION OF CONGRESS TUESDAY NIGHT, MAKING THE CASE FOR CONTINUED US SUPPORT OF THEIR WAR WITH RUSSIA.
SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON SAYS IT WAS AN EFFECTIVE SPEECH:
UKE6 OC………LOVING PEOPLE :23
JOHNSON SAYS THE WESTERN ALLIES MUST CONTINUE TO SUPPORT UKRAINE:
UKE7 OC…….THIS WAR ALONE. :14
JOHNSON SAYS DESPITE SOME REPUBLICAN CRITICISM, THERE WILL CONTINUE TO BE STRONG BI-PARTISAN SUPPORT FOR AID TO UKRAINE:
UKE8 OC………RUSSIAN INVASION :24
THE NEWLY APPROVED NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT CONTAINS BILLIONS OF DOLLARS IN AID FOR UKRAINE.
jerry Oster WNAX