REYNOLDS SIGNS HARVEST RELATED EXTENSION

IOWA,GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED AN EXTENSION OF THE PROCLAMATION RELATING TO THE WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN, FERTILIZER, AND MANURE.
THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND CONTINUES THROUGH JANUARY 20TH.
IT ALLOWS VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, HAY, STRAW, SILAGE, STOVER, FERTILIZER AND MANURE TO BE OVERWEIGHT, BUT NOT EXCEEDING 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT, WITHOUT A PERMIT FOR THE DURATION OF THE PROCLAMATION.
IT APPLIES TO LOADS TRANSPORTED ON ALL HIGHWAYS WITHIN IOWA, EXCLUDING THE INTERSTATE SYSTEM, AND THOSE WHICH DO NOT EXCEED A MAXIMUM OF 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT,