SOUTH SIOUX DECLARES SNOW EMERGENCY WEDS-FRI

THE IMPENDING WINTER WEATHER HAS LED THE CITY OF SOUTH SIOUX CITY TO DECLARE A SNOW EMERGENCY STARTING WEDNESDAY MORNING AT 6:00 A.M. AND ENDING ON FRIDAY, DECEMBER 23RD AT 6:00 A.M.
PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES IN SOUTH SIOUX.. THE ROUTES ARE PERMANENTLY MARKED WITH SIGNAGE AND ARE PRIMARILY THE SECONDARY STREETS THAT ARE USED FOR HEAVIER TRAFFIC.
A LIST OF THE ROUTES CAN BE OBTAINED FROM CUSTOMER SERVICE AT SOUTH SIOUX CITY HALL.
VEHICLES MAY BE TOWED IF PARKED, STALLED, OR STUCK, ON ONE OF THE ROUTES.
DURING THE SNOW EMERGENCY PERIOD, ALL NON-EMERGENCY ROUTE STREETS WILL UTILIZE THE ALTERNATE PARKING REQUIREMENT.
PARKING WILL BE ALLOWED ONLY ON THE EVEN SIDES OF THE STREETS, ON EVEN CALENDAR DAYS.
IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, OR SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE CITY STREETS.