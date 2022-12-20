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SNOW CONTRIBUTING TO MORE ACCIDENTS & VEHICLE THEFTS

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Woody Gottburg
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MONDAY’S LIGHT SNOW AND SLEET LED TO ANOTHER ROUND OF WEATHER RELATED ACCIDENTS IN SIOUX CITY.
SGT. JIM CLARK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS THE TOTAL NUMBER REACHED DOUBLE DIGITS:

SNOWAX OC……….SLOW DOWN. :14

CLARK ALSO URGES DRIVERS TO NOT LEAVE THEIR VEHICLE UNLOCKED AND UNATTENDED WHEN THEY START IT ON THESE COLD MORNINGS TO WARM UP:

SNOWAX2 OC….TIME AND EFFORT. :18

SGT. CLARK SAYS EVEN THOUGH THE PRECIP WASN’T HEAVY, THERE WAS ENOUGH OF IT TO GET THE CITY STREETS SLIPPERY ON MONDAY.

FILE PHOTO

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