C-D-L GRANT APPLICATIONS BEGIN TUESDAY

THE APPLICATION PROCESS FOR A NEW STATE PROGRAM THAT AWARDS GRANTS TO HELP WORKERS GET TRAINING FOR A COMMERCIAL DRIVER’S LICENSE OPENS TUESDAY.
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT’S, MIKE COCKRUM, SAYS THEY ARE LOOKING TO FILL A VOID FOR EMPLOYERS.
CDL1 OC….TRAINING :20
THAT ENTRY LEVEL TRAINING IS NOW REQUIRED BEFORE YOU CAN TAKE THE C-D-L EXAM. COCKRUM SAYS THE GRANT CAN BE USED IN SEVERAL WAYS.
CDL2 OC….USE AS WELL :22
SOME BUSINESSES HAVE ALREADY BECOME TRAINERS SO THEY CAN WORK WITH THEIR EMPLOYEES.
CDL3 OC….AS WELL. :16
THE GRANT PROCESS WILL OPEN ON DECEMBER 13TH WITH THE DEADLINE TO FILE BEING FEBRUARY 3RD.
Radio Iowa