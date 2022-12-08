NORTHWEST IOWA DROUGHT CONDITIONS CONTINUE

THE MONTH OF NOVEMBER ENDED WITH MUCH OF NORTHWEST IOWA RECEIVING BELOW NORMAL PRECIPITATION AND SOUTHEASTERN IOWA OBSERVING ABOVE AVERAGE TOTALS. STATEWIDE PRECIPITATION WAS JUST UNDER TWO INCHES, WHICH IS SLIGHTLY ABOVE NORMAL FOR THE MONTH.
WHILE SOME IMPROVEMENT IN DROUGHT CONDITIONS OCCURRED IN IOWA DURING NOVEMBER, SIGNIFICANT DROUGHT REMAINS IN THE STATE, ESPECIALLY IN NORTHWEST IOWA.
STREAMFLOW, SOIL MOISTURE, AND SHALLOW GROUNDWATER CONDITIONS ARE SHOWING SOME IMPROVEMENT, BUT MORE RAINFALL IS NEEDED.
TIM HALL, IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES COORDINATOR OF HYDROLOGY RESOURCES SAYS THE WINTER MONTHS ARE TYPICALLY THE DRIEST MONTHS OF THE YEAR, SO IT WILL BE HARDER TO SEE WIDESPREAD IMPROVEMENT IN DROUGHT CONDITIONS UNTIL SPRING.