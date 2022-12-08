METRO SCHOOLS DISMISSING EARLY THURSDAY

DUE TO THE IMPENDING WEATHER, THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL HAVE A TWO-HOUR EARLY DISMISSAL TODAY.
ALL EVENING ACTIVITIES ARE CANCELED.
BISHOP HEELAN SCHOOLS WILL ALSO DISMISS TWO HOURS EARLY.
SOUTH SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS WILL DISMISS AT 1 P.M.
DAKOTA VALLEY DISMISSING 1PM, NO ACTIVITIES
SGT. BLUFF LUTON, DISMISS 1 P.M. NO P.M. PRESCHOOL, BASIC CLOSING 2 P.M.
SIOUXLAND CHRISTIAN & PRESCHOOL DISMISS 1 P.M. NO ACTIVITIES
ST, MICHAEL’S SOUTH SIOUX CLOSING 1 P.M. NO AFTER SCHOOL ACTIVITIES
CHECK THE WEATHER TAB ON THIS WEBSITE FOR MORE EARLY DISMISSALS