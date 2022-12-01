JUDGE APPROVES PROTECTION ORDERS AGAINST LAUREL SUSPECT’S WIFE

A NEBRASKA JUDGE HAS APPROVED PROTECTION ORDERS FOR THREE LAUREL, NEBRASKA RESIDENTS AGAINST THE WIFE OF THE MAN CHARGED IN THE MURDERS OF FOUR OTHER PEOPLE IN LAUREL BACK IN AUGUST.
THE ORDER PREVENTS CARRIE JONES, THE WIFE OF ACCUSED MURDER SUSPECT JASON JONES OF LAUREL, FROM HARASSING BRIAN WELCH, THE BOYFRIEND OF MICHELLE EBELING, WHO WAS ONE OF THE MURDER VICTIMS JASON JONES IS ACCUSED OF KILLING.
WELCH CLAIMS CARRIE JONES THREATENED TO KILL HIM IN SEPTEMBER AS HE MOVED HIS BELONGINGS FROM EBELING’S HOME.
THE ORDER ALSO PROHIBITS CARRIE JONES FROM HARASSING SHERRY AND ALAN PALLAS, NEIGHBORS OF JONES, WHO CLAIM THAT CARRIE JONES THREATENED TO KILL THEM IN AUGUST AND HAS MADE OTHER THREATS AGAINST THEM.
THEY SAY CARRIE JONES HAS ALSO THREATENED TO KILL EVERYONE IN THE TOWN.
THE ORDER WILL BE IN EFFECT FOR ONE YEAR.