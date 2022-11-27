TIS THE SEASON TO PICK A CHRISTMAS TREE

THE PRESIDENT OF THE IOWA CHRISTMAS TREE ASSOCIATION, JOHN BECKWITH OF NEW HAMPTON, SAYS THE GROWING SEASON FOR THE TREES WAS A GOOD ONE DESPITE THE DRY WEATHER.
TREES4 OC…….SEASON HERE” :17
BECKWITH SAYS AS THE PRESIDENT OF THE ASSOCIATION HE HAS TO RECOMMEND THAT YOU GET A LIVE TREE.
TREES5 OC………THE SEASON” :14
HE SAYS PROPER CARE ONCE YOU GET THE TREE HOME IS IMPORTANT.
TREES6 OC………WHOLE SEASON” :19
THERE ARE APPROXIMATELY 140 CHRISTMAS TREE GROWERS IN THE STATE WITH 60 OF THEM MEMBERS OF THE STATEWIDE CHRISTMAS TREE ASSOCIATION.